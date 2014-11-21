ЗМІ: Курченко отримав громадянство Сербії

Сербський таблоїд "Blic" стверджує, що мільйонер-фінансист "сім'ї" екс-президента Віктора Януковича - Сергій Курченко отримав сербське громадянство, передає Українська правда.

"Король українського газу Сергій Курченко, вартий кількох мільйонів євро, який перебуває у "чорному списку Брюсселю" отримав сербське громадянство", - пише видання з посиланням на джерела.

"Курченко, який є громадянином Росії, хоча народився у Харкові в Україні, отримав у Сербії громадянство в рамках прискореної процедури, можливо як "іноземець, що тимчасово працює в Сербії" за рекомендацією міністерства", - сказав співрозмовник видання.

Читайте такожЛьвівський "авторитет" розповів, як "Свобода" перейшла з його фінансування на гроші Курченка

Він припустив, що мова може йти про міністерство енергетики, оскільки "Курченко вважається великим українським газовим трейдером".

Раніше СБУ повідомляла, що Курченко після втечі з України отримав російське громадянство.