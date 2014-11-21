Сербія скасувала громадянство Курченко - ЗМІ

Про це сьогодні заявив прем'єр-міністр Сербії Александр Вучич, пише Zaxid.net з посиланням на Reuters.

Вучич зазначив, що рішення про надання Курченкові громадянства «було прийнято, але процедура не була завершена», відмовившись при цьому сказати, хто схвалив запит Курченка.

Раніше стало відомо, що Курченко отримав громадянство Сербії.

Як зазначається, власник групи компаній СЄПЕК Сергій Курченко розшукується за підозрою в скоєнні злочину, передбаченого ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

14 квітня після розкриття тіньових схем збагачення Курченка слідчі Міндоходів «заморозили» його банківські рахунки на 700 млн.

22 квітня суд також заарештував майно Одеського НПЗ, що належить Курченкові.

23 квітня бізнесмена було оголошено у міжнародний розшук. Інтерпол оголосив Курченка в міжнародний розшук наприкінці вересня.

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Як повідомляв УНІАН, також СБУ виявила факти безпосередньої причетності Курченка до реалізації злочинних механізмів з придбання на користь холдингу СЄПЕК медіаресурсу UMH group, футбольного клубу «Металіст», і мережі автозаправок SparschweinGmbH & Co у Німеччині (170 об'єктів).

Під час розслідування було заарештовано особисті рахунки Курченка, його рухоме й нерухоме майно на загальну суму понад 1,5 млрд грн.