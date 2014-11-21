Порошенко незадоволений швидкістю реформ

Про це заявив він у своєму зверненні до Дня Свободи і Гідності.

«Чим я і сам незадоволений, так це швидкістю реформ і темпами боротьби з корупцією. Корупційну вертикаль, по якій нагору з усієї країни збиралися хабарі ми нарешті зламали. Та це лише вершина айсбергу і тільки початок боротьби», - зазначив він.

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Глава держави також нагадав, що після Нового року вступлять в дію закони про національне антикорупційне бюро і нова редакція закону про прокуратуру.

Президент також висловив упевненість, що позитивним буде ефект від закону про очищення влади, який був підписаний ще минулого місяця, "і передбачене ними очищення влади набирає обертів".