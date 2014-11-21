У Києві проходить віче з нагоди річниці Євромайдану (пряма трансляція)

Згідно з планом, з 16:00 до 17:00 запланований марш з Михайлівської площі до Майдану Незалежності членів самооборони.

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А з 18:00 до 20:00 буде проходити Народне віче, а також концерт "Пісні свободи".