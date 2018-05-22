Народний фронт хоче змінити закони щодо трудової міграції (відео)

За словами Максима Бурбака, державна політика у сфері зовнішньої трудової міграції повинна складатися з кількох ключових компонентів.

Фракція "Народний фронт" ініціює напрацювання нового законодавства щодо трудової міграції.

По це заявив керівник фракції "Народний фронт" Максим Бурбак під час спільного брифінгу за участі програмного директора МБФ "Карітас Україна" Григорія Селещука та директора ГО "Інститут актуальних досліджень" Михайла Басараба.

За словами Максима Бурбака, державна політика у сфері зовнішньої трудової міграції повинна складатися з кількох ключових компонентів: "Це зменшення темпів трудової міграції українців за кордон через економічне зростання і підняття соціальних стандартів. Друге – це підтримка тісного зв‘язку з тими громадянами України, які вже працюють за кордоном. І третє, - найголовніше, - створення передумов для повернення наших трудових мігрантів до України", - наголосив керівник фракції "Народний фронт".

Він нагадав, що минулого тижня звернувся до Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана з пропозицією створити єдиний орган виконавчої влади з питань державної політики у сфері трудової міграції.

Максим Бурбак також зазначив, що у парламенті сформовано міжфракційне депутатське об‘єднання, яка займатиметься питанням трудової міграції.

"Ми разом з громадськими організаціями будемо напрацьовувати законодавство про трудову міграцію, яке буде відповідати сучасним викликам і буде дійсно орієнтоване на трудових мігрантів та членів їх сімей. Адже діючий закон є рамковий і він не працює", - зазначив Максим Бурбак.

У свою чергу Директор ГО «Інститут актуальних досліджень» Михайло Басараб зазначив, що за даними соціологічного опитування КМІС, наступні півроку мають намір емігрувати понад 900 тисяч осіб.

"Сподіваюся, що після створення міжфракційного об`єднання, Прем’єр-міністр, Кабінет Міністрів України ухвалить рішення про формування єдиного центру в структурі виконавчої влади для впровадження системної державної політики щодо питань трудової міграції", - сказав Михайло Басараб.

Водночас програмний директор МБФ «Карітас Україна» Григорій Селещук зауважив, що вкрай важливо не втрачати зв'язку держави і трудових мігрантів.

"Мова йде про те, аби цим суспільним відносинам надати певного законодавчого обрамлення і спрямувати цей ресурс і фінансовий, і людський на користь нашої держави", - підкреслив Григорій Селещук.