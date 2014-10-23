Президент Литви: Життя навчить Росію дотримуватися правил

Росіямає відповідати за свої дії і поважати міжнародний правопорядок.

Про це заявила президент Литви Даля Грібаускайте перед початком саміту ЄС, який проходить в Брюсселі, передає Європейська правда.

"Необхідно відповідати за свої дії і поважати сусідів", - заявила Грібаускайте.

"Життя навчить Росію жити за правилами", - сказала президент Литви на питання журналістів про те, як змусити РФ діяти за правилами.

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Крім цього, Даля Грібаускайте зазначила, що Литва готова допомагати Україні у фінансуванні поставок газу.

Нагадаємо, президент Литви нещодавно заявила, що країна зможе обійтися без російського газу, оскільки незабаром планує запуск терміналів зрідженого газу.

Саміт ЄС відбувається в Брюсселі 23-24 жовтня. Повідомлялося, що глави держав і урядів країн-членів ЄС обговорять кризу в Україні, зокрема те, яким чином досягти повної реалізації мінських домовленостей.