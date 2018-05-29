Савченко висловила сподівання, що Сенцова обійде її доля

"Я щиро сподіваюсь, що Олега Сенцова обійде моя доля, коли з людини спочатку роблять героя, а потім роблять антигероя в своїй країні", - написала Савченко.

Народний депутат України і колишня льотчиця Надія Савченко, звільнена з ув'язнення у Росії у 2016 році, закликала українців приєднатися до акцій підтримки Олега Сенцова. Вона також побажала йому "не потрапити в жорна політичної авторитарної машини в Україні".

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"Я щиро сподіваюсь, що Олега Сенцова обійде моя доля, коли з людини спочатку роблять героя, а потім роблять антигероя в своїй країні. Від всієї душі бажаю Олегу не потрапити в жорна політичної авторитарної машини в Україні", - написала Савченко у Facebook.

"У Олега Сенцова є три шляхи: або піти в тінь і мати творчий спокій, як свого часу це зробив нині вже покійний український політв’язень Солошенко, або забажати слави і стати президентською маріонеткою, їздити по світу і хвалити українську владу, як Афанасьєв, або, якщо Олег справжня людина, то він дуже швидко відчує всю несправедливість системи, що розвинулался в Україні, відчує біль і горе простих людей від війни і від того, як її штучно тримають політики, та почне з цим всим боротися і тоді його чекає дуже не легка доля", - вважає Савченко.

Як повідомляв УНІАН, 22 березня з Савченко зняли депутатську недоторканність та арештували. Її підозрюють у підготовці тероричтичних актів та держперевороту.

Режисера Сенцова і активіста Кольченка співробітники ФСБ РФ затримали в Криму навесні 2014 року. Їх етапували до Росії, де судили за сфабрикованим обвинуваченням в організації терактів і підпалів офісів партій на півострові. Російський суд у серпні 2015 року засудив Сенцова і Кольченка до 20 і 10 років ув'язнення відповідно. Обидва вину не визнали.

16 травня адвокат Сенцова заявив, що його підзахисний оголосив безстрокову голодовку з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів Кремля. 28 травня в Міністерстві юстиції РФ повідомили, що Сенцов погодився на підтримувальну терапію під час голодовки.