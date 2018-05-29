Адвокат розповів про стан Сенцова на 13-му дні голодування

16 травня 2018 року адвокат Олега Сенцова повідомив, що його підзахисний оголосив безстрокове голодування.

Стан українського режисера Олега Сенцова, що незаконно утримується в Росії і оголосив голодування, стабільний.

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Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив адвокат Сенцова Дмитро Дінзе.

"Шановні журналісти, стан Олега Сенцова зараз стабільне, сьогодні дізнавався. Він дійсно отримує підтримуючу терапію. Що означає ця терапія я зможу дізнатися 4 червня, коли з'їжджу до Олега. Співробітники ФСВП про терапію пояснити нічого не можуть, оскільки вони не медики. Терапією займається медична частина колонії", – написав Дінзе.

Як повідомляв УНІАН, 16 травня 2018 року адвокат Сенцова повідомив, що його підзахисний оголосив безстрокове голодування. Єдиною вимогою Сенцова є звільнення всіх українських політв'язнів, які перебувають у російських в'язницях.

Затриманий разом з Олегом Сенцовим Олександр Кольченко заявив, що, ймовірно, також оголосить голодування з вимогою звільнення політв'язнів. Його адвокат Світлана Сидоркіна говорить про величезну небезпеку в такому випадку для здоров'я кримчанина, оскільки його вага і зараз менше норми.