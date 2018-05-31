Лауреат Пулітцерівської премії Енн Епплбаум: до 2014 року чимало людей в Європі майже нічого не знали про Україну

Україна, як і раніше, «славиться» своєю корупцією, але її також знають як країну, яка воює з РФ за свою свободу.

Імідж України у світі відчутно покращився в останні роки, заявила відома американська журналістка, історик, письменниця, лауреат Пулітцерівської премії Енн Епплбаум.

В інтерв'ю журналу «Новое время» вона зазначила, що інтерес до України на Заході значно виріс.

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«Вона [Україна], на жаль, досі відома своєю корупцією, але також її знають як країну, яка воює з Росією за свій суверенітет. До 2014 року значне число європейців не знали, що таке Україна, або вважали її частиною Росії. Тепер Україна з`явилась як окрема держава, і у свідомості європейців, і як місце на карті. Люди цікавляться її історією набагато більше, ніж раніше», – зазначила Епплбаум.

За словами журналістки, в останні роки на Заході з'явилося чимало хороших книг, присвячених Україні, які знаходять свою аудиторію.

«Це монографії Тімоті Снайдера, Сергія Плохия. Аудиторії книг про Україну ще п'ять -шість років тому не було у Європі, а зараз вона точно є. Думаю, це багато що змінює», – уклала вона.

Енн Епплбаум відома своїми роботами, присвяченими новітній історії Східної Європи. За свою книгу про ГУЛАГ вона у 2004 році була удостоєна Пулітцерівської премії, а в минулому році презентувала нову роботу «Червоний голод: війна Сталіна проти України».

Читайте повне інтерв'ю Енн Епплбаум у свіжому випуску тижневика «Новий час» 31 травня 2018 №20 (196).