Бойовики змінили тактику ведення бойових дій – військовий експерт

Як написав він на своїй сторінці у Facebook, тепер, замість масованого застосування бронетехніки на вибраних ділянках, бойовики перейшли до тактики «малих вогняних груп», що зазвичай комплектуються 3-4 одиницями техніки (максимум 5-6 одиниць).

Дедалі частіше, за словами Тимчука, можна зустріти одиночний, «кочівний» танк, БМП або пару БТР, які з заздалегідь обладнаних і замаскованих позицій завдають короткого вогневого удару по передньому краю позицій українських військ, а потім відходять у глибину своїх порядків. Це досить характерно для бойових зіткнень на півночі Луганської області, в районі Авдіївки і Донецького аеропорту і на приморському напрямку.

Читайте такожВ РНБО заявляють, що готові протидіяти "тактиці малих груп"Також експерт зазначив, що протягом доби зафіксовано близько 50 обстрілів російсько-терористичними військами позицій українських військ, на напрямках: Луганський – 16; Донецький – 16; Дебальцевський – 15.

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу артилерія сил АТО, у відповідь на обстріли збоку бойовиків, завдала 83 вогневі удари по їхніх позиціях.