Путін заявив, що федералізація України та відмова від НАТО могли б розв'язати "українську проблему"

Путін в черговий раз розповів про нібито утиски національних меншин в Україні.

Президент Росії Володимир Путін вважає, що федералізація України та відмова від НАТО могли б розв'язати "українську проблему".

Про це він заявив в інтерв'ю австрійському телеканалу ORF, яке опубліковано прес-службою Кремля.

Путін в черговий раз розповів про нібито утиски національних меншин в Україні. Він сказав, що в Україні прийнятий "закон про мову", який, за його словами, обмежує використання рідних мов для представників нацменшин.

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Крім того, за словами російського президента, багато "українських націоналістів ще в XIX столітті казали про необхідність формування незалежної української держави на федеративних засадах".

"А сьогодні, на мій погляд, це одне з питань, який є найбільш гострим всередині самої України. Але це робиться, звичайно, самою Україною", - сказав Путін.

Президент Росії також зазначив, що для його країни важливо, щоб на території України не з'явилися "які‑небудь військові об'єкти, які загрожували б нашій безпеці", як наприклад, нові комплекси протиракетної оборони.

"Так, для нас це важливо, я не приховую. Але в кінцевому підсумку це вибір самого українського народу і легітимно обраних органів влади", - заявив Путін.