СБУ попередила спробу ракетного удару по штабу сил АТО в Краматорську

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу радник голови СБУ Маркіян Лубківський.

За його словами, СБУ знешкодила розвідувально-підривну групу, яку очолював громадянин України 1974 року народження, що планувала завдати ракетно-артилерійського удару по місцях дислокації штабу АТО українських силових підрозділів у Краматорську.

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Як зазначив Лубківський, бойовики, які входили до складу цієї групи, збирали і передавали до Росії інформацію про місця дислокації українських військових. При цьому дані стосувалися не лише підрозділів ЗСУ, а й добровольчих батальйонів “Донбас”, “Артемівськ”, “Полтава”.

Лубківський також повідомив, що куратором цієї групи був генерал-майор збройних сил РФ Андрій Гурулєв, проти якого у 2013 році Слідчим комітетом Росії було відкрито кримінальну справу.