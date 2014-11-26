Депутати в новій Раді почнуть працювати ближче до Нового року - політолог

Про це повідомляє Еспресо.TV.

"Деякий період пройде аби депутати ознайомилися зі своїми робочими місцями і увійшли в курс ситуації. Стосовно ухвалення першочергових для держави законів – цей процес почнеться ближче до Нового року", - сказав він.

Липинський додав, що оскільки факт війни є беззаперечним, то це впливає на ухвалення Верховною Радою необхідних законів і на те, як країна буде просуватися по шляху євроінтеграції і приймати необхідні реформи.

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"Щодо того, як це буде все найближчим часом, то звичайно, це залежить від ситуації на Сході, від деструктивної чи конструктивної позиції певних політичних сил в самій Верховній Раді. Ну і так само тиску зі Сходу і підтримки з Заходу", - зауважив він.