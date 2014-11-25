Коаліція повинна запропонувати склад Кабміну до 1 грудня - Розенко

До 1 грудня коаліція має сформувати всі робочі органи Верховної Ради та запропонувати склад уряду.

Про заявив обраний до ВР від партії «Блок Петра Порошенка» Павло Розенко у коментарі журналістам, розміщеному на офіційному сайті партії.

За його словами, «програма мінімум першого пленарного засідання новообраної Верховної Ради у четвер (27 листопада - УНІАН) – це проходження всіх юридичних процедур, формування фракцій, коаліції. Тільки ці кроки дадуть можливість старту офіційних переговорів з формування комітетів та уряду в цілому».

Розенко пояснив, що після прийняття присяги новообрані народні депутати отримають посвідчення і картки для голосування, після чого будуть сформовані фракції, відбудеться підписання коаліційної угоди.

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На уточнююче запитання, чи допускає він, що керівництво Верховної Ради не буде обране на першому засіданні парламенту, Розенко відповів: «Так, я цього не виключаю», але додав: «До виборів спікера Верховна Рада повинна пройти чималий шлях роботи. Якщо згадати всі попередні скликання парламенту, ніколи голова Ради не обирався відразу ж на першому засіданні. Є конституційна процедура, яка повинна бути усіма народними депутатами строго витримана, щоб не виникало питання щодо легітимності або нелегітимності обрання нового керівництва Верховної Ради».

Разом з тим Розенко нагадав, що президент України Петро Порошенко та учасники майбутньої коаліції висловлювалися за те, щоб до 1 грудня були сформовані робочі органи Верховної Ради, а коаліція запропонувала свій склад Кабінету міністрів.