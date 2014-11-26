"Айдар" затримав коректувальника вогню терористів по Щасті
22:29, 26 листопада 2014Політика
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Терористи "ЛНР" у середу ввечері, використовуючи "Гради", знову обстріляли ТЕС у місті Щастя.
"Айдар" затримав коректувальника вогню терористів по Щасті / УНІАН
Про це повідомляє медіацентр АТО з посиланням на прес-службу батальйону "Айдар".
Згідно з інформацією, на об'єкті є руйнування. Бійці батальйону займаються гасінням пожежі. Незважаючи на обстріл, ТЕС продовжує працювати в аварійному режимі.
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Бійці "Айдару" затримали місцевого мешканця, який підозрюється у коректуванні вогню терористів по місту Щастя.
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