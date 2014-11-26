"Айдар" затримав коректувальника вогню терористів по Щасті

Про це повідомляє медіацентр АТО з посиланням на прес-службу батальйону "Айдар".

Згідно з інформацією, на об'єкті є руйнування. Бійці батальйону займаються гасінням пожежі. Незважаючи на обстріл, ТЕС продовжує працювати в аварійному режимі.

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