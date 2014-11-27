Засідання ВР 8-го скликання оголошено відкритим

10:09, 27 листопада 2014
Політика
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оновлено

Урочисте засідання ВР 8-го скликання оголошене відкритим.

/ ОПОРА

Як передає кореспондент УНІАН, засідання відкрив Голова Верховної Ради України попереднього 7 скликання Олександр Турчинов.

Він наголосив, що на нинішньому засіданні новообрані депутати складують присягу народного депутата України.

Хор ім. Верьовки в стінах парламенту виконав гімн України. Депутати після виконання гімну вигукували привітання “Слава Україні - Героям Слава”.

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