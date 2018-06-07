З ініціативи УКРОПу Львівська міськрада підтримала Сенцова

"Ми висловлюємо щиру підтримку панові Олегу й віримо, що наша та десятки чи сотні подібних акцій допоможуть йому вижити й витримати тортури путінського режиму", - заявив голова фракції.

7 червня Львівська міськрада одноголосно підтримала звернення фракції УКРОП до Президента України Петра Порошенка з вимогою врятувати життя українського режисера Олега Сенцова, який є безпідставно засудженим і незаконно утримується в російській в’язниці.

Звернення зачитав голова фракції Ігор Телішевський, який разом з колегами, депутатами-укропівцями, одягнув на засідання чорну футболку з написом #FREESENTSOV.

Представник УКРОПу зазначив, що близько 20 громадян України перебувають у російських тюрмах як політичні в’язні, ще понад 40 осіб – незаконно примусово утримуються або засуджені й відбувають покарання у в’язницях окупованого Криму.

«Ми хочемо підтримати українських в’язнів у Росії та Криму і ще раз привернути увагу до їхньої складної долі, побажати їм стійкості та мужності, запевнити, що в Україні пам’ятають про них і дорожать їхніми життями! Ми висловлюємо щиру підтримку панові Олегу й віримо, що наша та десятки чи сотні подібних акцій допоможуть йому вижити й витримати тортури путінського режиму», – підсумував Ігор Телішевський.

Львівські укропівці наголосили: «Кримські татари, українці та росіяни – громадяни, які зберегли прихильність до України, які сміливо дотримуються власного погляду на окупацію Криму, свавілля російського фашистського режиму, війну, що її Кремль веде проти України, – усі вони наразі переживають тиск, гоніння й переслідування. Їх залякують, їм погрожують, їх убивають. Ситуація з правами громадян України в Росії та окупованому Криму фактично мало чим відрізняється від загального становища з правами людини в Російській Федерації. Порушення основоположних прав людини – це свідома й продумана стратегія, політичний інструмент у руках російської влади, покликаний шляхом залякувань забезпечити комфортні умови для нескінченного правління «мешканців» Кремля».

Також Ігор Телішевський зазначив, що єдино правильним способом реагування на збройну агресію Росії проти України має стати розрив дипломатичних стосунків з Москвою.

«Доля, життя, права тих, хто мешкає в Україні в умовах розв’язаної Росією війни, мають бути пріоритетним інтересом Української держави. На жаль, українська влада не демонструє ані розуміння цього, ані політичної відповідальності», – зазначив укропівець.