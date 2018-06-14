В Україні набув чинності закон про Вищий антикорупційний суд

10:56, 14 червня 2018
Політика
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Закон про Вищий антикорупційний суд набув чинності / m.knews.kg

13 червня закон № 7440 був опублікований у газеті "Голос України".

У перехідних положеннях закону сказано, що він набирає чинності з наступного дня після його опублікування, крім окремих положень, які набирають чинності з дня початку роботи Вищого антикорупційного суду

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 7 червня ухвалила президентський закон про Вищий антикорупційний суд.

Законом встановлюється, що суд є постійно діючим вищим спеціалізованим судом у системі судоустрою України.

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Ключовою претензією міжнародних партнерів і громадських організацій до законопроекту було обмеження ролі міжнародних експертів до рекомендаційної функції у процесі відбору і призначення суддів. На думку міжнародних партнерів, включаючи Міжнародний валютний фонд, повноцінна роль міжнародних експертів у призначенні суддів є запорукою незалежності цього суду та його здатності ефективно виконувати свої функції.

Законом передбачено, що за ініціативою не менше трьох членів Громадської ради міжнародних експертів він разом з Вищою кваліфікаційною комісією суддів розглядає питання відповідності кандидата на посаду судді антикорупційного суду.

9 червня цей закон підписав голова парламенту Андрій Парубій, а 11 червня президент України Петро Порошенко.

Національне антикорупційне бюро України вважає, що норма закону про Вищий антикорупційний суд щодо апеляції потребує перегляду.

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Теги: #закон#Антикорупційний суд в Україні