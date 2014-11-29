У Порошенка пропонують голосувати за кожного міністра окремо

Про це заявив заступник голови фракції Мустафа Найєм в ефірі програми "Шустер Live", пише Українська правда.

"Ми зараз будемо голосувати за уряд. Я знаю приблизно ті кандидатури, які наша фракція хоче запропонувати. Вони були озвучені на нашій фракції. Але я не чув кандидатур від Арсенія Петровича, і до нас ніхто не приходив, не називав ці прізвища", - сказав він.

"Ми б хотіли, щоб ці слухання відбувалися не лише в прямому ефірі, а й на засіданнях фракції. Нехай приходять, нехай розкажуть, що вони хочуть побачити", - додав Найєм.

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"І найголовніше: у нас є одна дурна традиція - голосувати за Кабінет міністрів "пакетом". Виноситься кагалом 12-15-17 прізвищ, і всі голосують. Я, наприклад, ніколи не розумів, як це відбувається. Тому в мене пропозиція до вас ("Народного фронту") як до наших партнерів по коаліції, і до "Самопомочі", "Батьківщини"...", - продовжив політик.

"Давайте висунемо таку ініціативу - що ми в парламенті заслуховуємо кожного міністра і голосуємо за кожного міністра. У цьому випадку ми будемо бачити справжню підтримку (міністрів)", - додав він.