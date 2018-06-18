«Відродження» пропонує запровадити матеріальну відповідальність за неправомірні перевірки бізнесу

В підсумку ДФС та правоохоронці виграють менше як 1% таких судових спорів із бізнесом.

Депутатська група «Партія «Відродження» пропонує запровадити матеріальну відповідальність посадових осіб за неправомірні обшуки та «порожні» перевірки.

Із такою пропозицією під час засідання Погоджувальної ради керівників фракцій виступив співголова депутатської групи «Партія «Відродження» Віктор Бондар.

За його словами, впродовж останніх чотирьох років кількість обшуків в Україні зросла вчетверо і 2017-го сягнула 100 тисяч у рік.

«Ми багато говорили про те, що правоохоронці – це ще один «фронт» боротьби промисловості та бізнесу з державою. Щодня в Україні відбувається в середньому 273 обшуки бізнесу. Впродовж останніх чотирьох років кількість обшуків збільшилася практично в чотири рази. Якщо порахувати, то наші судді витрачають в середньому 10-15 секунд на рішення за зверненнями правоохоронних органів та ДФС! Це говорить про те, що слідчі судді практично перестали вивчати матеріали справ, щоб знати, на які обшуки дають згоду», – наголосив Віктор Бондар.

І додав, що в підсумку ДФС та правоохоронці виграють менше як 1% таких судових спорів із бізнесом.

Віктор Бондар наголосив, що для боротьби з таким явищем, як тиск на бізнес з боку правоохоронних органів, необхідно запровадити норму компенсації збитків, нанесених підприємцю посадовими особами.

«Сьогодні, по суті, працює машина вибивання з бізнесу та промисловості грошей на користь корупціонерів. І тому я підтримую ініціативи Уряду про необхідність додаткових змін до законодавства. Навіть більше, ми будемо вносити свої ініціативи щодо запровадження матеріальної відповідальності посадових осіб, які підписали рішення про проведення обшуків і арештів. Якщо внаслідок розгляду справи в суді не буде доведено, що підприємство чи компанія не платили податків або мали якісь інші проблеми, то ті, хто підписав це рішення, мають понести відповідальність і зі своєї кишені компенсувати всі збитки», – повідомив співголова депутатської групи «Партія «Відродження».