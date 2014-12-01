Експерти сумніваються в компетентності парламентських комбатів для керування нацбезпекою

Експерт Центру військово-політичних досліджень В'ячеслав Гусаров вважає, що для керівництва профільним комітетом ВР знань рівня командира батальйону недостатньо.

На його думку, в ситуації, що склалася, комбати чудово знають ситуацію на нижчому і середньому рівні, можуть виступати в ролі консультантів і до їхньої думки, звичайно ж, треба прислухатися.

"Але керівництво комітетом ВР передбачає і обізнаність, як працює система в цілому, як функціонують органи військового управління, як здійснюється забезпечення армії та інших збройних формувань. Тут знань і досвіду комбата явно замало", - упевнений експерт.

Його думку поділяє і народний депутат від «Народного Фронту», засновник групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук.

«Голова комітету ВР з питань нацбезпеки і оборони все ж повинен бути в першу чергу управлінцем, який розуміється в питаннях оборонного менеджменту. Щоб контролювати і впливати на систему, треба знати, як вона працює і «нагорі», а не лише у нижчому і середньому рівнях», - пише він у своєму ФБ.

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“Ми нічого про нього не знаємо - чи є у нього освіта. Наскільки мені відомо, останнє місце навчання Семена - ВДІК. Де він навчався 2 роки і кинув, отримавши довідку про відвідування лекцій", - сказав військовий.

“Друге, ще коли влітку його нагороджував орденом Президент Порошенко, я сильно здивувався, що Семенченко називає себе капітаном резерву. Я 25 років пропрацював у міліції, але такого звання "капітан резерву" в житті не чув. У цьому ключі виникає питання - чи можемо ми в умовах війни довірити такій людині комітет з обороноздатності країни. У нас хіба немає більше кваліфікованих спеціалістів?", - поставив питання міліціонер.

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“Йде серйозна війна, в якій задіяні СБУ, збройні сили, міліція, окремо велике питання - інформаційна робота - нам потрібно провести в цих сферах серйозні реформи. За всієї поваги, ці завдання не під силу комбатам. Тут потрібні люди з досвідом менеджменту в силових структурах і парламентаризму".

Експерт віддав належне військовому досвіду Семенченка, але підкреслив, що в умовах, що склалися, на посаді голови Комітету ВР потрібен менеджер і реформатор.