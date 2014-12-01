В Україні розпочинає роботу місія ЄС з реформування сектору безпеки

Як повідомляє представництво ЄС в Україні, місія була створена згідно з рішенням Ради ЄС від 22 липня 2014 року на прохання української влади, передає "ЄвроПравда". Фаза планування роботи місії завершилася 15 вересня, угода про її статус було підписано 17 листопада.

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Як зазначається, EUAM - це неозброєна цивільна місія, яка не буде мати виконавчих повноважень. Вона буде надавати підтримку та консультування українським діячам з питань реформи сектору безпеки на стратегічному рівні.

Діяльність місії буде охоплювати все законодавство, у тому числі про прокуратуру і суди, а також правоохоронні органи, без урахування оборонного сектора.

Проте, як наголошується, тісна співпраця з питань реформування оборонного сектору буде мати важливе значення для забезпечення єдності зусиль і узгодженості дій.

Штаб-квартира місії буде знаходитися в Києві, однак вона буде працювати також і в регіонах. Місія має намір розмістити своїх радників в українських міністерствах і відомствах. Чисельність персоналу складе 100 іноземних громадян і 75 місцевих жителів. Бюджет становитиме 13,1 млн євро на перший рік.

Мандат місії розрахований на 2 роки.