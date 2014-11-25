ЄС направить в Україну ще 30 експертів, які допоможуть реформувати МВС

Про це сьогодні заявив головний радник консультативної місії ЄС Стів Сміт на нараді в МВС України щодо реформування правоохоронних органів, передає Еспресо.TV.

За його даними, на сьогоднішній день в Україні працює вже 40 радників ЄС. "Після Нового року до них долучаться ще 30 експертів", - сказав Сміт.

"Кожен з нас працює на добровільній основі, має досвід роботи на вищих посадах в урядах власних країн", - додав він.

Читайте такожУ Києві стартує реформа парковок: в місто повернуть евакуатори, а колеса знову блокуватимуть

При цьому він ще раз наголосив на важливості координації роботи з української сторони. "Реформи провалювались через те, що реформи не виконувались належним чином", - сказав Сміт.

Він визнав, що деякі реформи, які втілюватимуться в Україні, будуть складними. "Деякі процеси буду складними, тому може складатися враженні, що ми діємо не в ваших інтересах, але ці інтереси повинні бути впроваджені", - сказав головний радник місії ЄС.

"Та допомога, яку ми будемо надавати, це не випадковість, це спільне рішення 28-ми європейських міністрів. Для того, щоб запровадити ці зміни, ми повинні стратегічно планувати ці впровадження. Для цього ми знаходимось тут. Будь ласка використовуйте нас", - закликав Сміт.