ЗМІ: "кіборги" повернулися в старий термінал аеропорту Донецька

За уточненою інформацією LB.ua, термінал не підірвали, як повідомлялося раніше, а сильно обстріляли з "Градів" і артилерії, оскільки сапер не зміг здійснити підрив. Тим не менш, після обстрілу термінал практично зруйнований. У зв'язку з цим вчора ввечері українські військові зобов'язані були відступити.

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Як повідомляють бійці 95-ї бригади, які раніше заявили про відступ, до ранку вони повернулися на колишні позиції і тримають оборону аеропорту.

Разом з тим, в прес-центрі АТО не дають інформацію про характер пошкодження старого терміналу, повідомляючи лише про те, що ведеться бій.