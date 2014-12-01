ЗМІ: "кіборги" повернулися в старий термінал аеропорту Донецька
13:06, 01 грудня 2014Політика
0 0
Українські військові сьогодні вранці повернулися в старий термінал донецького аеропорту, який напередодні був серйозно пошкоджений.
REUTERS
За уточненою інформацією LB.ua, термінал не підірвали, як повідомлялося раніше, а сильно обстріляли з "Градів" і артилерії, оскільки сапер не зміг здійснити підрив. Тим не менш, після обстрілу термінал практично зруйнований. У зв'язку з цим вчора ввечері українські військові зобов'язані були відступити.
Читайте такожЗМІ: у Донецьку "кіборги" підірвали старий термінал аеропорту і відступили
Як повідомляють бійці 95-ї бригади, які раніше заявили про відступ, до ранку вони повернулися на колишні позиції і тримають оборону аеропорту.
Разом з тим, в прес-центрі АТО не дають інформацію про характер пошкодження старого терміналу, повідомляючи лише про те, що ведеться бій.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter