Кабмін більш ніж на 2 млн грн збільшив витрати на авіаперельоти чиновників

Про це йдеться в постанові уряду №1158-р від 26 листопада про перерозподіл деяких видатків держбюджету, передає "Новое время".

В рамках перерозподілу бюджетних коштів, планується на 3,346 млн грн зменшити витрати на підтримку санаторно-курортних установ. 1,466 млн грн з них були передбачені на зарплати персоналу, 1,293 млн грн - на оплату комунальних послуг та енергоносіїв.

Крім витрат на авіаперевезення, Кабмін на 1,3 млн грн збільшив заплановані витрати за програмою "Фундаментальні і прикладні розробки та дослідження у сфері державного управління, стратегічних проблем внутрішньої і зовнішньої політики та з питань посередництва і примирення при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів)".