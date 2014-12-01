В Україні більше трьох сотень суддів подали у відставку

Про це повідомляє прес-служба Вищої ради юстиції.

За даними відділу підготовки матеріалів про звільнення суддів секретаріату Вищої ради юстиції, найбільше заяв (92) надійшло від суддів Донецької області, 41 заява надійшла від суддів Луганської області, 29 - від суддів Автономної Республіки Крим та міста Севастополь.

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«Відповідно до положень пункту 3 розділу II Закону України «Про відновлення довіри до судової влади в Україні» з 11 квітня 2014 повноваження членів Вищої ради юстиції, крім тих, хто знаходиться в цьому органі за посадою, припинені. Зараз йде процес формування нового складу Ради, який ще не завершений», - сказала керівник секретаріату ВРЮ Ольга Булка.