Полторак нарахував на сході України шість тисяч російських військових
14:13, 02 грудня 2014Політика
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Міністр оборони України Степан Полторак заявляє, що в Україні незаконно перебуває 6 тисяч російських військовослужбовців.
Полторак назвав кількість російських військових на Сході / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам, відповідаючи на питання про те, скільки на території України перебуває російських військ.
“Шість тисяч”, - заявив Полторак.
Читайте такожРосія планує більше 20 навчань у прикордонному з Україною окрузіДовідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. За безпосередньої участі російських спецслужб і підтримки російської армії на Донбасі були створені так звані Донецька і Луганська «народні республіки». РФ поставляє терористам озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська.
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