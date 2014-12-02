Полторак нарахував на сході України шість тисяч російських військових

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам, відповідаючи на питання про те, скільки на території України перебуває російських військ.

“Шість тисяч”, - заявив Полторак.

Читайте такожРосія планує більше 20 навчань у прикордонному з Україною окрузіДовідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. За безпосередньої участі російських спецслужб і підтримки російської армії на Донбасі були створені так звані Донецька і Луганська «народні республіки». РФ поставляє терористам озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська.