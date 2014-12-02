Порошенко після виступу у ВР покинув сесійну залу

Як передає кореспондент УНІАН, глава держави зазначив, що “в нього на 19.30 міжнародна розмова”.

При цьому Порошенко додав, що коли буде можливість, то він відразу ж повернеться в сесійну залу.

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Покидаючи залу, Порошенко подякував депутатам ВР за підтримку запропонованих ним кандидатур Павла Клімкіна та Степана Полторака на посади міністра закордонних справ України та міністра оборони України.

Порошенко також зазначив, що відповідно до Конституції України, коаліційної угоди, закону про регламент ВР, кандидатів на посади в уряді представляє прем'єр-міністр України”.

“Я би вам радив, звичайно, це внутрішня справа, оскільки в цьому залі немає вже й половини депутатів, щоб ми зараз дали можливість представити прем'єр-міністру України короткий виступ на 3 хвилини. Ця інформація є, приймайте рішення”, - сказав глава держави.

Як повідомляв УНІАН, ВР вирішила заслуховувати кожного із кандидатів на посади в уряді і ставити їм запитання.