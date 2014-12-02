Порошенко: Рішення про скасування віз з ЄС має бути прийнято на саміті в травні
18:20, 02 грудня 2014Політика
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Президент України Петро Порошенко очікує, що Європейський Союз прийме рішення про безвізовий режим для України на ризькому саміті у травні 2015 року.
Рішення повинні прийняти на Ризькому саміті / ZN.UA
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, виступаючи сьогодні у Верховній Раді.
«Уже на Ризькому саміті в травні місяці має бути прийнято рішення про безвізовий режим по відношенню до українських громадян з Європейським Союзом», - сказав Порошенко.
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Як повідомляв УНІАН, в травні 2015 року в Ризі заплановано проведення саміту «Східного партнерства».
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