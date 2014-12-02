Порошенко: Рішення про скасування віз з ЄС має бути прийнято на саміті в травні

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, виступаючи сьогодні у Верховній Раді.

«Уже на Ризькому саміті в травні місяці має бути прийнято рішення про безвізовий режим по відношенню до українських громадян з Європейським Союзом», - сказав Порошенко.

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Як повідомляв УНІАН, в травні 2015 року в Ризі заплановано проведення саміту «Східного партнерства».