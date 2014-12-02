Der Spiegel: Небезпечні розмови про вступ до НАТО

Про це пише Крістоф Шульт у своїй статті «Небезпечні розмови про вступ до НАТО», опублікованій на сайті німецького видання Der Spiegel.

Щоб уникнути будь-яких непорозумінь: основну відповідальність за нову холодну війну між Заходом і Росією несе президент Росії Володимир Путін. Сьогодні потрібно відразу ж дати це зрозуміти, щоб, критикуючи політику Заходу, не бути названим прихильником Путіна.

На зустрічі міністрів закордонних справ НАТО в цей вівторок в Брюсселі, питання про можливий вступ України в НАТО не стоїть на порядку денному. Але в тому, що він все-таки затьмарив зустріч, винні обидва політики.

Президент України Петро Порошенко оголосив на ZDF (2-й канал центрального німецького телебачення), що його народ все ж буде голосуванням вирішувати питання про вступ у НАТО. Новий Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг не знайшов іншого виходу, крім як підтримати Порошенка і заявити про право кожної суверенної держави в Європі подати заявку на членство в НАТО. Це ще не все: за словами Столтенберга на адресу Москви, у третьої країни немає ніякого «права вето».

Той, хто в цій напруженій ситуації спекулює можливим членством України в НАТО, грає з вогнем. Насправді, канцлер Ангела Меркель запропонувала кандидатуру колишнього прем'єр-міністра Норвегії на посаду голови альянсу, тому що на відміну від свого попередника, Андерса фог Расмуссена, він здавався врівноваженим політиком. Але різниця ледь помітна. Втім, заяви Верховного головнокомандувача ОЗС НАТО в Європі, Філіпа Брідлава, теж не сприяють заспокоєнню ситуації.

Чому чиновники НАТО повинні постійно говорити про Україну? З початку кризи, альянс вважає, що в конфлікту немає військового рішення. Але якщо це дійсно так, то Столтенбергу, Брідлаву і Ко краще помовчати.

Все інше Путін використовує в своїх цілях і розділяє Європу. Президенту Росії в такому випадку легко теревенити про експансіоністську політику Заходу. Але, принаймні, до ЄС це не стосується. Путін сам сказав, що Росія «вітає вступ України в ЄС. Це був той самий кремлівський лідер, який минулого року змінив свої погляди, несподівано і безжально.

Але вступ до НАТО Путін завжди визначав як червону лінію. Навіть якщо НАТО призначений для оборони, він залишається військовим союзом. Сильний він тільки тоді, коли всі 28 членів дотримуються однієї і тієї ж думки. Вступ України вітають лише деякі країни, насамперед країни Балтії та Польща. Інші вказують на принцип, згідно з яким вступ нового члена повинен бути вигідним не тільки йому самому, але і альянсу. В даний час Україна не може відповідати цьому принципу.

В цьому відношенні, єдино правильною відповіддю на українські плани є слова міністра закордонних справ Німеччини Франка-Вальтера Штайнмайера: «Що стосується альянсу: Є перспектива партнерських відносин України з НАТО, але не членства».

Або ще коротше: Таке питання не піднімалося.