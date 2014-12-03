Human Rights Watch радить відповідати на російську брехню чесністю, а не контрпропагандою

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив виконавчий директор Human Rights Watch Кеннет Рот.

"Що стосується Міністерства правди, я розумію, що Україна відчуває себе жертвою пропагандистської машини Росії. Мій досвід показує, що найкраща реакція на пропаганду - це не пропаганда у зворотній бік, а чесність. Чесність також включає те, щоб визнавати помилки", - сказав він.

Разом з тим, Рот висловив сподівання, що коли різні міжнародні організації будуть вказувати на проблеми, то "український уряд буде на них реагувати, а не заперечувати".

Читайте такожВ ОБСЄ заявили, що створення "Міністерства правди" - загроза свободі ЗМІЯк повідомляв УНІАН, влада ініціювала створення у структурі Кабміну Міністерства інформаційної політики, і 2 грудня Верховна Рада вже призначила Юрія Стеця на посаду міністра інформполітики.

Міжнародна правозахисна організація «Репортери без кордонів» закликала народних депутатів відмовитись від створення такого міністерства.

Народний депутат від «Народного фронту», радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко вважає, що головним завданням цього міністерства має стати захист інформаційного простору України від російської пропаганди і контрпропаганда в Росії та на тимчасово окупованих територіях Донбасу і Криму.