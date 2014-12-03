"Рік Революції": Автомайдан

Агенція УНІАН та телеканал УНІАН-ТБ представляють цикл програм, мета якого – пригадати, яким для нас усіх був Євромайдан, не забути ключові моменти, якими в історію ввійшла українська Революція Гідності та пом’янути героїв Небесної Сотні, які рік тому на морозних вулицях Києва і інших міст України віддали свої життя за нашу свободу.

Третя програма циклу. Нова форма протестів – на колесах. Автомайдан – явище, яке надало нового дихання революції, і учасники якого заплатили високу ціну за своє прагнення свободи. Учасники програми: Іван РУДЯК, учасник та начальник штабу Автомайдану; Сергій ПОЯРКОВ, художник, учасник Автомайдану; Катерина БУТКО, учасник Автомайдану; Віталій УМАНЕЦЬ, учасник Автомайдану.

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