"Рік Революції": Автомайдан
18:30, 03 грудня 2014Політика
0 0
Агенція УНІАН та телеканал УНІАН-ТБ представляють цикл програм, мета якого – пригадати, яким для нас усіх був Євромайдан, не забути ключові моменти, якими в історію ввійшла українська Революція Гідності та пом’янути героїв Небесної Сотні, які рік тому на морозних вулицях Києва і інших міст України віддали свої життя за нашу свободу.
Третя програма циклу.
Нова форма протестів – на колесах. Автомайдан – явище, яке надало нового дихання революції, і учасники якого заплатили високу ціну за своє прагнення свободи.
Рік революції. Автомайдан
Учасники програми:
Іван РУДЯК, учасник та начальник штабу Автомайдану;
Сергій ПОЯРКОВ, художник, учасник Автомайдану;
Катерина БУТКО, учасник Автомайдану;
Віталій УМАНЕЦЬ, учасник Автомайдану.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter