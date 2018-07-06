Альтернатив миномету "Молот" для ЗСУ немає - "Укроборонпром"

Також в "Укроборонпромі" порекомендували дочекатися результатів розслідування, які покажуть, чи став сам міномет причиною трагедії на полігоні в Рівненській області.

Альтернатив мінометам "Молот" для Збройних сил України немає.

Про це в ефірі "112 Україна" повідомив генеральний директор держконцерну "Укроборонпром" Павло Букін.

"На сьогоднішній день альтернатив мінометам "Молот" у нас немає. У будь-якому разі його треба було робити і треба його використовувати в ЗСУ", - сказав він.

Також Букін порекомендував дочекатися результатів розслідування, які покажуть, чи став сам міномет причиною трагедії на полігоні в Рівненській області.

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Нагадаємо, сьогодні близько 6 години ранку в Рівненській області під час військових навчань розірвався міномет. В результаті цього троє військовослужбовців загинули, ще 9 отримали поранення. За попередньою версією Міноборони, причиною трагедії стало порушення заходів безпеки.

Президент України Петро Порошенко заборонив застосовувати міномети "Молот" до кінця розслідування трагедії в Рівненській області