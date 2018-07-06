Вибух на Рівненському полігоні: Порошенко доручив не застосовувати на навчаннях міномет, який міг стати причиною трагедії

Зазначений міномет не буде застосовуватись на навчаннях до завершення розслідування.

Президент України Петро Порошенко доручив міністру оборони Степану Полтораку та начальнику Генерального штабу Віктору Муженку до завершення розслідування не використовувати на навчаннях міномети, що могли стати причиною трагедії на Рівненському загальновійськовому полігоні.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час урочистих заходів з нагоди 70-ї річниці від дня утворення державного підприємства «Завод 410 ЦА».

“Даю доручення на навчаннях до завершення розслідування зазначені міномети не застосовувати”, - сказав президент.

Як повідомляв УНІАН, під час навчань на Рівненському загальновійськовому полігоні загинули троє військовослужбовців, ще дев’ятеро отримали поранення різних ступенів важкості. Трагедія сталася сьогодні, 6 липня о 05.55 під час бригадних тактичних навчань з бойовою стрільбою.

Рішенням командувача Сухопутних військ ЗСУ навчання призупинено. Призначено службове розслідування причин трагічного випадку.