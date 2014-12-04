Литва закликає ОБСЄ вплинути на Росію, щоб вона припинила погрожувати сусідам

Про це він сказав під час 21-го міністерського засідання ОБСЄ у Базелі. Трансляція засідання забезпечується на офіційному сайті ОБСЄ.

"Що повинно бути зроблено з боку ОБСЄ, що може бути зроблено з боку країн-членів?", -запитав Лінкявічус, висловивши думку, що в цьому випадку можна зупинитися на трьох пунктах.

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"Перше - Росія повинна припинити погрожувати своїм сусідам", - наголосив Лінкявічус, додавши, що РФ має сприйняти та визнати "дух та букву Мінських домовленостей" і сприяти, щоб вздовж всього українсько-російського кордону здійснювався ефективний контроль із залученням міжнародних спостерігачів.

"Вона також повинна вивести свою військову техніку, озброєння та війська з української території та закрити свій кордон, щоб переміщення зброї та найманців на контрольовані сепаратистами райони припинилось", - додав Лінкявічус.

Литовський міністр також зазначив, що цінності та норми ОБСЄ не втратили своєї чинності внаслідок ситуації в Україні і що не має потреби переглядати архітектуру безпеки в Європі.