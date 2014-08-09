МЗС Литви: Європа сита "гуманітарними" зусиллями Путіна

Про це міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус написав на своїй сторінці в "Твіттері", передає Українська правда.

Everyone is fed up with #Russian 'humanitarian' efforts. Only international mechanisms can be used. #UNSChttp://t.co/ZF5vIt2tIQ - Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) 9 серпня 2014

"Всі вже ситі російськими" гуманітарними" зусиллями. Тільки міжнародні механізми можуть бути використані ", - зазначив міністр. Пізніше Лінас Лінкявічусдодав: "Путін любить аналогію з Петром Першим. Але останній показав Росії вікно в Європу. А Путін, здається, закриває його".

Putin likes analogy w/ Peter the Great. But the later sought russia's window to Europe, Putin seems closing it down... - Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) 9 серпня 2014

Як повідомляв УНІАН,заступник глави адміністрації президента Валерій Чалий заявив в ефірі одного з телеканалів, що в ніч на 9 серпня Російська Федерація планувала ввести колону "миротворців" на територію України. "В сторону українського кордону рухався величезний конвой, який супроводжувався військовими і технікою РФ, начебто за погодженням з комітетом Червоного хреста. Повинна була увійти гуманітарна колона з миротворцями, очевидно щоб спровокувати повномасштабний конфлікт", - розповів він.