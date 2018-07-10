Тимчук спрогнозував виведення значної частини військ РФ з Донбасу після зустрічі Путіна і Трампа

Президент Росії після зустрічі з Дональдом Трампом може сильно послабити свою присутність в Україні, припускає координатор групи "Інформаційний спротив".

Зустріч президента Росії Володимира Путіна і лідера США Дональда Трампа може стати важелем для сильного послаблення присутності російських військ в районі військового конфлікту на Донбасі.

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Про це в колонці на "Апострофі" написав координатор групи "Інформаційний спротив", нардеп Дмитро Тимчук.

"Я не виключаю, що Путін може значно послабити російську присутність на Донбасі. З огляду на те, як Трамп хвацько повівся у вирішенні питання з КНДР при тому градусі напруженості, який був у відносинах США-Північна Корея протягом багатьох років, а вже сьогодні КНДР готова до кроків, які ще вчора здавалися неможливими в плані ядерного роззброєння, то я не виключаю, що і в спілкуванні з Путіним можуть бути моменти, які вплинуть на рішення Кремля в плані поведінки на Донбасі. Але поки ми не можемо припустити, що Трамп запропонує Путіну, чи буде він його шантажувати. Тобто які можуть бути умови торгу. Тому теоретично можна допустити, що Путін після зустрічі з Трампом може сильно послабити свою присутність в Україні. Але це з категорії ворожіння на кавовій гущі", - упевнений він.