Україна погодилася купувати газ по $321?

Україна погодилася з тим, що ціна російського газу, спожитого в січні-лютому 2008 року, складе $321 за тисячу кубометрів, пише у вівторок "Коммерсантъ-Україна".

У розпорядженні Ъ опинився договір, підписаний 6 березня заступником голови правління НАК "Нафтогаз України" Ігорем Діденком, а також виконавчими директорами RosUkrEnergo Дмитром Глебком і Костянтином Чуйченком (член правління "Газпрому"). Документ з`явився після того, як була врегульована криза, що виникла в газових відносинах Росії і України, яка вилилася в тимчасове обмеження постачань. За договором НАК купує поставлений в січні-лютому RosUkrEnergo російський газ по $321 за тисячу кубометрів. В угоді відсутній пункт про продаж газу "Нафтогазу" через "УкрГаз-Енерго". Таким чином, це перший контракт, підписаний за останні три роки "Нафтогазом" і RosUkrEnergo безпосередньо.

Об`єми закупівель не наводяться. Представник "Газпрому" Сергій Купріянов уточнив, що це залишається предметом переговорів, висловив одночасно здивування ціною: сама російська монополія говорила про $314,7 за тисячу кубометрів. Інше джерело в "Газпромі" пояснило, що може йтися як мінімум об 4 млрд з 9,1 млрд кубометрів, в цілому поставлених Україні. Ще 5,1 млрд кубометрів будуть зараховані як постачання середньоазіатського газу по $179,5 за тисячу кубометрів. В результаті середня ціна на газ для України в січні-лютому складе близько $240 за тисячу кубометрів.

Втім, глава управління у зв`язках з громадськістю НАК "Нафтогаз України" Валентин Землянський сказав, що йому про угоду нічого не відомо: "Офіційні переговори між `Нафтогазом` і `Газпромом`, в ході яких будуть вироблені договірні відносини, почнуться 12 березня. До цього ніякі контракти як офіційні розглядатися не можуть".