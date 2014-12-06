"Рік Революції": Зниклі безвісти учасники Євромайдану

Шоста програма циклу.

Завершальна частина проекту, розмова про тих учасників Майдану, чия доля до сьогоднішнього дня невідома. За різними оцінками близько 80-ти людей під час Євромайдану зникли безвісти.

Ми не знаємо, що з ними сталось, не знаємо, чи живі вони взагалі, або як вони загинули. Офіційно правоохоронні органи наполягають на тому, що зниклих безвісти людей унаслідок Революції Гідності не має. Як шукають тих, кого, за версією міліції, не існувало взагалі?

Учасники програми:

Назарій Боярський, координатор групи "Євромайдан-SOS";

Надія Другова, активіст "Пошукової ініціативи Майдану";

Тетяна Слободян, активіст "Пошукової ініціативи Майдану";

Валерій Пацкан, народний депутат України;

Ігор Луценко, народний депутат України (під час Майдану був викрадений).