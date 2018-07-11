У Сенат США внесли новий проект резолюції щодо окупованого Криму

У документі наголошується, що Крим залишається частиною суверенної території України.

У Сенаті США представлено проект резолюції, яка засуджує незаконні намагання РФ окупувати Крим.

Про це повідомила прес-служба Посольства України в США.

Двопартійна група сенаторів на чолі зі Співголовою Комітету закордонних відносин Сенату США Робертом Менендезом та Співголовою Сенатського українського кокусу Робертом Портманом внесли на розгляд Сенату проект резолюції, яка засуджує незаконні намагання Російської Федерації окупувати український Крим.

У документі, зокрема, підтверджується позиція Сенату про те, що Крим є частиною суверенної території України. Наголошується на тому, що політика США повинна полягати у протидії намаганням змінити статус, демографічну карту чи політичну природу Криму.

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Також резолюція засуджує порушення прав людини в Криму та підкреслює правову відповідальність РФ за такі злочини протягом часу, коли триває незаконна російська окупація півострова.

Сенатори закликають Уряд США продовжувати застосовувати повноваження у частині санкцій проти РФ, надані, зокрема, згідно із "Законом про протидію супротивникам Америки через санкції" від 2017 року, та вітають подальші зусилля американської сторони щодо заохочення ЄС до впровадження додаткових санкцій, пов’язаних з Кримом.

Резолюція містить заклик до Уряду США проголосити, що зовнішня політика США полягає у тому, щоб ніколи не визнавати незаконної анексії Криму Російською Федерацією.