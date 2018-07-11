На саміті НАТО не буде ухвалено рішення про приєднання України до Програми посилених можливостей

Столтенберг підкреслив, що Україна повинна зосереджуватися на тому рівні відносин з НАТО, який вже існує.

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Йенс Столтенберг не очікує, що на саміті НАТО буде ухвалено рішення про приєднання України до Програми посилених можливостей

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Про це він сказав на безпековій конференції NATO Engages, що відбувається у Брюсселі перед самітом Альянсу.

Зокрема, голова Комітету Верховної Ради у закордонних справах Ганна Гопко запитала у Столтенберга, чи погоджується він з тим, що Україна заслужила на приєднання до Програми посилених можливостей НАТО. За її словами, Україна очікує ухвалення відповідного рішення на цьому саміті Альянсу, але через позицію Угорщини це рішення відкладається.

"Я не очікую, що НАТО ухвалить рішення щодо Програми посилених можливостей на цьому саміті, але я знаю, що ми знову повторимо про нашу міцну підтримку України", - наголосив Столтенберг.

Він наголосив, що у НАТО є багато інструментів для розвитку партнерства з Україною.

"У нас є Комісія Україна-НАТО, у нас є Річні національні програми (співробітництва України з НАТО - УНІАН), у нас є Комплексний пакет допомоги, у нас є трастові фонди... Тому, у нас є багато різних способів співпрацювати спільно з Україною. Я думаю, що ми маємо зосередитися на цьому", - сказав він.

Також за його словами, необхідно досягнути якомога більших результатів на основі існуючих рамок відносин та допомогти Україні зосередитися на реформах і модернізації інституцій у галузі безпеки і оборони.

Як повідомляв УНІАН, раніше президент УкраїниПетро Порошенко заявляв, що Україна наполягатиме на отриманні Програми посилених можливостей та Плану дій щодо членства в НАТО, а також на секторальній інтеграції в ЄС.