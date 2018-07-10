Столтенберг розповів, які теми розглядатимуться на саміті НАТО за участі України та Грузії

У четвер, 12 липня, генсек НАТО Єнс Столтенберг та президент України Петро Порошенко виступлять зі спільною заявою.

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг заявляє, що в рамках саміту Альянсу відбудеться окреме засідання Північноатлантичної ради за участі президентів України та Грузії як країн-партнерів, на якому розглядатимуться регіональні виклики та реформи у галузі оборони.

Про це він сказав на прес-конференції напередодні саміту НАТО у Брюсселі, який відбудеться 11-12 липня.

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"У четвер ми зустрінемося з президентами Грузії та України - двома нашими найближчими партнерами", - заявив Столтенберг.

У цьому зв'язку він підкреслив, що "разом ми займемося вирішенням регіональних викликів".

"Ми також обговорюватимемо реформи у галузі оборони і незмінну підтримку НАТО", - сказав Столтенберг.

Як зазначається на сайті Альянсу, 12 липня о 9:20 за київським часом очікується спільна заява Столтенберга та президента України Петра Порошенка.

Також о 9:45 розпочнеться зустріч Північноатлантичної ради на рівні голів держав і урядів країн-членів НАТО та президентів України та Грузії.

Раніше УНІАН повідомляв, що Угорщина офіційно відмовилася від вето щодо проведення окремої зустрічі лідерів НАТО за участі українського президента Петра Порошенка, але і надалі блокує Комісію Україна-НАТО (КУН).