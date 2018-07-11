Гройсман заборонив міністрам спілкуватися з представниками Росії без погодження з МЗС (відео)

У жодного з членів уряду немає мандату вести будь-які розмови з країною-агресором, заявляє прем'єр.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що жоден з членів уряду не має мандата на ведення будь-яких переговорів із Росією як країною-агресором.

Про це він заявив під час засідання уряду 11 липня, коментуючи опублікований 10 липня "Економічною правдою" лист міністра енергетики та вугільної промисловості Ігоря Насалика до компанії "Росатом", де він пропонує провести зустріч у Брюсселі з 9 по 12 липня, так як Україна зацікавлена у співпраці з Росією з питання будівництва заводу з виробництва ядерного палива.

"Я хочу зауважити для всіх колег, міністрів, будь-які подібні справи - ви відразу повинні реагувати. По-друге, у жодного з вас немає мандату вести будь-які розмови з країною-агресором і ворогом. Не ми на них напали, а вони на нас. Але вони про це ще довго будуть шкодувати", - заявив прем'єр-міністр.

За його словами, подібні розмови і контакти з Росією повинні координуватися з Міністерством закордонних справ.

У свою чергу, Насалик заявив, що розміщений на "Економічній правді" лист є фейком і що оригінал цього листа опублікований на сайті Міненерговугілля.

Читайте такожПереговори з РФ про будівництво заводу з виробництва ядерного палива ініціював Китай - Міненерговугілля

"Міністерство не відновлює співпрацю з Росією, а повністю припиняє. Всі документи були опубліковані на сайті Міненерговугілля", - заявив Насалик.

Також він додав, що лист було направлено спочатку в Міністерство закордонних справ.

Як повідомляв УНІАН, 10 липня "Економічна правда" опубліковала лист голови Міненерговугілля до "Росатому", де саме Насалик пропонує провести зустріч у Брюсселі з 9 по 12 липня, так як Україна зацікавлена у співпраці з Росією з питання будівництва заводу з виробництва ядерного палива.

У свою чергу, Міненерговугілля заявило, що переговори з Росією щодо будівництва заводу з виробництва ядерного палива були ініційовані Китаєм, а не міністерством, і опублікувало на своєму сайті даний лист, де зазначено, що міністерство готове обговорити стан реалізації будівництва заводу і пропонує російській стороні зустрітися в Брюсселі в період з 9 по 12 липня.

У грудні 2011 року державний концерн «Ядерне паливо» і російська компанія «ТВЕЛ» зареєстрували спільне підприємство «Завод з виробництва ядерного палива». Частки в акціонерному капіталі заводу розподілені наступним чином: 50%+1 акція належить ДК «Ядерне паливо», а 50%-1 акція – компанії «ТВЕЛ». Акціонери спільного підприємства до кінця 2013 року планували внести в статутний капітал заводу шляхом проведення додаткової емісії 84 млн дол., збільшивши його до близько 104 млн дол. Ці кошти були необхідні для реалізації частини робіт з будівництва заводу в Кіровоградській області.

Загальна вартість заводу оцінювалася в 1,679 млрд грн. Планувалося, що перша черга заводу буде введена в експлуатацію в 2015 році. Однак сам проект був розкритикований на експертному рівні, і роботи по ньому так і не були розпочаті.

У червні 2016 року Насалик заявив, що американсько-японська компанія Westinghouse готова розпочати роботи щодо будівництва заводу для виготовлення ядерного палива в Україні.

Державний концерн "Ядерне паливо" створений в 2008 році для вдосконалення управління атомно-промисловим комплексом, розвитку уранового та цирконієвого виробництва, створення елементів власного виробництва ядерного палива та потужностей з фабрикації тепловиділяючих збірок. Контроль за діяльністю концерну здійснює Міністерство енергетики та вугільної промисловості України.