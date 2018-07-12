Геращенко розповіла, коли Кремль має визначитися із долею українських політв'язнів

Росія постійно уникає відповіді на запитання про обмін.

Росія може надати офіційну відповідь щодо готовності обміняти українських політв'язнів на громадян РФ, яких затримали в Україні, вже 25 липня.

Про це повідомила перший віце-спікер Верховної Ради України Ірина Геращенко.

У середу, 11 липня, у Мінську відбулася зустріч тристоронньої контактної групи для обговорення економічних, безпекових та політичних питань. А 25 липня очікується засідання гуманітарної групи. Українська сторона вимагає від Росії офіційної відповіді щодо обміну українських політв'язнів на затриманих в Україні громадян РФ.

Представники Росії, за словами Геращенко, уникають будь-якої відповіді, блокуючи звільнення бранців Кремля.

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"Ми очікуємо 25 липня офіційної відповіді представників РФ на конкретну й цілком зрозумілу пропозицію: чи готові вони розморозити питання звільнення незаконно утримуваних, чи збираються забрати 36 громадян РФ, які прагнуть повернутися на "Родіну" й віддати нам Сущенка, Сенцова, Кольченка, Клиха, Карпюка, Панова, Гриба, інших українців і кримських татар з російських в'язниць", - написала вона.

Геращенко нагадала, що, згідно з домовленостями, ніяких державних формувань "ДНР" та "ЛНР" не існує, тому варто ліквідувати поняття "інститутів" терористів, таких як "парламент", "міністерства" тощо.

Нагадаємо, раніше перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко озвучила 23 імені затриманих в Україні громадян Росії, яких готові обміняти на українських політв'язнів та незаконно утримуваних на Донбасі.