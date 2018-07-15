Російський актор Хабенський потрапив в базу Миротворця

13:34, 15 липня 2018
Політика
347 0
Костянтин Хабенський потрапив в базу Миротворця / скріншот "вДудь"

"Свідоме порушення державного кордону України з метою проникнення в захоплений російськими окупантами Крим. Участь у пропагандистських заходах Росії", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що причиною є те, що актор в липні 2018 року брав участь у фестивалі "Червоні вітрила Артеку" на півострові.

Читайте такожАташе з консульства РФ у Харкові потрапив у чорні списки "Миротворця"

Тепер Костянтину Хабенському можуть загрожувати санкції, в тому числі заборона на в'їзд в Україну терміном щонайменше на три роки.

Як відомо, у 2014 році Хабенський у соцмережі висловив слова підтримки Україні і написав, що засуджує політику президента Росії Володимира Путіна.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #окупований Крим#база Миротворця