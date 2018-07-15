Російський актор Хабенський потрапив в базу Миротворця
13:34, 15 липня 2018Політика
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Тепер Костянтину Хабенському можуть загрожувати санкції, в тому числі заборона на в'їзд в Україну терміном щонайменше на три роки.
Костянтин Хабенський потрапив в базу Миротворця / скріншот "вДудь"
Російського актора Костянтина Хабенського внесли в базу даних сайту Миротворець.
"Свідоме порушення державного кордону України з метою проникнення в захоплений російськими окупантами Крим. Участь у пропагандистських заходах Росії", - йдеться в повідомленні.
Наголошується, що причиною є те, що актор в липні 2018 року брав участь у фестивалі "Червоні вітрила Артеку" на півострові.
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Тепер Костянтину Хабенському можуть загрожувати санкції, в тому числі заборона на в'їзд в Україну терміном щонайменше на три роки.
Як відомо, у 2014 році Хабенський у соцмережі висловив слова підтримки Україні і написав, що засуджує політику президента Росії Володимира Путіна.
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