Хорошковський закрив пальцями кілька дірок в друшляку

Президент України Віктор ЮЩЕНКО доручив Службі безпеки України та Генеральній прокуратурі провести перевірку законності закриття кримінальних справ за фактами контрабанди на суму понад 300 тис. грн., що були порушені протягом 2005-2007 років.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу заступник глави Секретаріату Президента України Ігор ПУКШИН, коментуючи підсумки наради під головуванням Президента з питань протидії корупції в митних органах.

За його словами, на проведення такої перевірки відведено термін 30 днів.

Загалом, зауважив І.ПУКШИН, Президент позитивно оцінює роботу правоохоронних органів по боротьбі з контрабандою та порушенням митних правил за останні два місяці.

І.ПУКШИН зауважив, що завдяки скоординованим діям правоохоронних органів надходження до бюджету від митних платежів вдалось збільшити на 142%.

За словами І.ПУКШИНА, В.ЮЩЕНКО поставив завдання керівниками правоохоронних органів і надалі тримати на персональному контролі питання боротьби з корупцією.

І.ПУКШИН зазначив, що позитивні зрушення в питанні боротьби з контрабандою в правоохоронних органах та на митниці відбулись після наради в СБУ з цього питання.

У свою чергу, виконуючий обв’язки голови СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО підкреслив, що операція «Цунамі», у рамках якої здійснюються перевірки силових структур, органів державної влади, в тому числі й митниці, щодо проявів корупції, продовжуватиметься. Він також повідомив, що вже здійснено ротацію ряду керівництва СБУ на регіональному рівні там, де були виявлені факти «кришування» контрабанди, керівники, яких підозрювали у зловживаннях, були відсторонені від виконання своїх обов’язків.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО також нагадав, що СБУ відкрила “гарячу” телефонну лінію для бізнесменів, які б хотіли повідомити про створення перешкод або вимагання хабарів під час розмитнення товарів. При цьому В.НАЛИВАЙЧЕНКО попросив підприємців не боятися і повідомляти СБУ про такі факти. «Реакція буде гострою», - запевнив керівник СБУ.

У свою чергу, голова Держмитслужби Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ зауважив, що раніше митну систему в Україні можна було б порівняти з друшляком, через дірки якого протікала контрабанда.

«Зараз вдалося закрити пальцями лише декілька дірок і то такий результат», - сказав він, нагадавши, що надходження до бюджету від митних оформлень на сьогодні становлять 5 млрд. грн.