Хорошковський закрив пальцями кілька дірок в друшляку
Президент дав доручення СБУ і ГПУ
|Ігор ПУКШИН
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу заступник глави Секретаріату Президента України Ігор ПУКШИН, коментуючи підсумки наради під головуванням Президента з питань протидії корупції в митних органах.
За його словами, на проведення такої перевірки відведено термін 30 днів.
Загалом, зауважив І.ПУКШИН, Президент позитивно оцінює роботу правоохоронних органів по боротьбі з контрабандою та порушенням митних правил за останні два місяці.
І.ПУКШИН зауважив, що завдяки скоординованим діям правоохоронних органів надходження до бюджету від митних платежів вдалось збільшити на 142%.
За словами І.ПУКШИНА, В.ЮЩЕНКО поставив завдання керівниками правоохоронних органів і надалі тримати на персональному контролі питання боротьби з корупцією.
І.ПУКШИН зазначив, що позитивні зрушення в питанні боротьби з контрабандою в правоохоронних органах та на митниці відбулись після наради в СБУ з цього питання.
У свою чергу, виконуючий обв’язки голови СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО підкреслив, що операція «Цунамі», у рамках якої здійснюються перевірки силових структур, органів державної влади, в тому числі й митниці, щодо проявів корупції, продовжуватиметься. Він також повідомив, що вже здійснено ротацію ряду керівництва СБУ на регіональному рівні там, де були виявлені факти «кришування» контрабанди, керівники, яких підозрювали у зловживаннях, були відсторонені від виконання своїх обов’язків.
В.НАЛИВАЙЧЕНКО також нагадав, що СБУ відкрила “гарячу” телефонну лінію для бізнесменів, які б хотіли повідомити про створення перешкод або вимагання хабарів під час розмитнення товарів. При цьому В.НАЛИВАЙЧЕНКО попросив підприємців не боятися і повідомляти СБУ про такі факти. «Реакція буде гострою», - запевнив керівник СБУ.
У свою чергу, голова Держмитслужби Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ зауважив, що раніше митну систему в Україні можна було б порівняти з друшляком, через дірки якого протікала контрабанда.
«Зараз вдалося закрити пальцями лише декілька дірок і то такий результат», - сказав він, нагадавши, що надходження до бюджету від митних оформлень на сьогодні становлять 5 млрд. грн.