Російські спецслужби здобули внутрішні досьє на членів місії ОБСЄ – ЗМІ

У досьє описані риси характеру спостерігачів, схильність до вживання алкоголю, фінансове становище, типи жінок, що їм подобаються тощо.

В розпорядженні російської розвідки опинилися внутрішні документи спостерігачів СММ ОБСЄ в Україні.

Як повідомляє «Остров», про це йдеться у розслідуванні ARD magazine Fakt.

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Мова, зокрема, йде про внутрішні звіти місії щодо подій на окупованих територіях Донбасу, а також дані щодо комунікації заступника голови СММ Олександра Хуга.

Серед злитих документів виявилися також міні-досьє на членів місії. У досьє описані їхні риси характеру, схильність до вживання алкоголю, фінансове становище, типи жінок, які їм подобаються тощо.

За даними розслідування, документи, можливо, були передані російській стороні одним із співробітників місії ОБСЄ.

"Ми також дуже стурбовані будь-яким порушенням нашої безпеки", - заявив заступник голови СММ Олександр Хуг. За його словами, в ОБСЄ перевірять цю ситуацію і приймуть необхідні заходи.

Як повідомила прес-служба ПММ ОБСЄ в Facebook, місія планує вивчити цю інформацію.

«Спеціальній моніторинговій місії в Україні відомо про репортаж програми «Факт» («Fakt») Асоціації суспільного мовлення Федеративної Республіки Німеччина («ARD»), що вийде в ефір у вівторок, 17 липня. Місія занепокоєна будь-якими можливим порушенням безпеки і має намір ретельно вивчити всі заяви у відповідності зі встановленими процедурами», - йдеться в заяві.

Підкреслюється, що від самого початку своєї діяльності місія робила все необхідне для впровадження належних заходів щодо захисту даних, а також для протистояння різним кібератакам.

«Без належної верифікації СММ ОБСЄ не може коментувати або будувати припущення з приводу документів невідомого походження. Тим не менш, Місія стурбована, що можливе проникнення може бути потенційним ризиком для її співробітників, ставлячи під загрозу недоторканність їх особистої інформації та їх безпеку», - вказали в СММ.