Хуг: з початку року кількість поранених цивільних осіб на Донбасі складає 109 осіб, загиблих - 29

За останній тиждень на Донбасі поранень зазнали 9 осіб.

Перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг заявляє, що з початку цього року кількість поранених цивільних осіб на Донбасі складає 109 осіб, а загиблих - 29.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу у Києві.

"В умовах, коли ведеться вогонь з артилерії і мінометів, коли сили і формування наближаються ближче одні до одних, а в землі залишаються міни, та ще й встановлюються нові, ціна за недотримання сторонами угод стає непомірною і минулого тижня ми знову стали свідками людських жертв", - заявив Хуг.

Читайте такожВ ОБСЄ підтвердили нові дані про жертв серед цивільних на Донбасі за травень

"Ми підтвердили дані про те, що минулого тижня поранення отримали ще 9 цивільних осіб. Таким чином, загальна кількість поранених за цей рік становить 109 осіб, а загиблих - 29", - заявив Хуг.

Він уточнив, що серед поранених на минулому тижні був 64-річний чоловік, який зазнав поранення стегна, перебуваючи на подвір'ї власного будинку на на території підконтрольній уряду України Воздвиженці. Також 25-річна мешканка Макіївки дістала поранення черевної порожнини, коли вона виходила з будинку родичів у непідконтрольній уряду України Василівці.