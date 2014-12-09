Сьогодні о 8.00 На Донбасі має настати "день тиші" - прес-центр АТО
03:59, 09 грудня 2014Політика
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У вівторок, 9 грудня, о 8.00 згідно з домовленостями має настати "день тиші" в зоні АТО.
Сьогодні о 8.00 в зоні АТО має настати "день тиші" / УНІАН
Про це повідомив керівник прес-центру АТО Олексій Дмитрашківський.
Як відомо, раніше Президент України Петро Порошенко провів нараду з керівниками силових відомств щодо ситуації на Донбасі під час якої було зазначено, що "День тиші" в зоні АТО має розпочатись 9 грудня.
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Зазначалося, що учасники зустрічі обговорили виконання поставлених завдань у зоні АТО і визначили заходи, які мають забезпечити виконання Мінських домовленостей щодо Дня тиші, що має розпочатися 9 грудня.
На нараді було визначено дальші дії у разі недотримання бойовиками виконання Мінських угод.
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