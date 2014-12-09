Сьогодні о 8.00 На Донбасі має настати "день тиші" - прес-центр АТО



Про це повідомив керівник прес-центру АТО Олексій Дмитрашківський.

Як відомо, раніше Президент України Петро Порошенко провів нараду з керівниками силових відомств щодо ситуації на Донбасі під час якої було зазначено, що "День тиші" в зоні АТО має розпочатись 9 грудня.

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Зазначалося, що учасники зустрічі обговорили виконання поставлених завдань у зоні АТО і визначили заходи, які мають забезпечити виконання Мінських домовленостей щодо Дня тиші, що має розпочатися 9 грудня.

На нараді було визначено дальші дії у разі недотримання бойовиками виконання Мінських угод.