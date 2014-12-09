У зоні АТО під обстрілами за добу загинули двоє мирних жителів

Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.

Крім того, у міжнародному аеропорту «Донецьк» українські бійці продовжують протидіяти спробам атак бойовиків.

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«Атаки здійснюються з використанням артилерійсько-мінометного озброєння та стрілецької зброї», - повідомляє прес-центр АТО.

У відповідь на відкриття вогню зі сторони бойовиків, артилерія сил АТО за добу виконала 56 вогневих завдань по цілях противника.