У зоні АТО під обстрілами за добу загинули двоє мирних жителів
08:25, 09 грудня 2014Політика
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Упродовж доби надійшла інформація про загибель 2 та поранення 10 цивільних осіб в результаті раптових артилерійських обстрілів бойовиками населених пунктів.
REUTERS
Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.
Крім того, у міжнародному аеропорту «Донецьк» українські бійці продовжують протидіяти спробам атак бойовиків.
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«Атаки здійснюються з використанням артилерійсько-мінометного озброєння та стрілецької зброї», - повідомляє прес-центр АТО.
У відповідь на відкриття вогню зі сторони бойовиків, артилерія сил АТО за добу виконала 56 вогневих завдань по цілях противника.
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